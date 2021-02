Czym jest branża HoReCa - czyli hotele, restauracje, catering?

Wiele razy słyszałeś to określenie, ale nie do końca byłeś w stanie je zidentyfikować z jakimś konkretną branżą? Odpowiedź na pytanie czym jest branża HoReCa jest prosta - mowa tutaj o branży gastronomicznej i hotelarskiej. Jest to bardzo szeroka dziedzina, która według GUS gromadzi 70 tysięcy lokali gastronomicznych.

Branża HoReCa w Polsce - krótka charakterystyka

Czym jest branża HoReCa i jak działa ona w Polsce? Krótko mówiąc, jeszcze sprzed okresu kwarantanny spowodowanej corona wirusem generuje ona w Polsce ponad 40 miliardów złotych. Te dane mogą się jednak różnić od faktycznych danych. Wiele obiektów wciąż działa w szarej strefie, a paragony nie są wydawane zgodnie z ich faktycznym stanem.

Czym jest branża HoReCa i jakie produkty zawiera?

Teraz zadając pytanie - czym jest branża HoReCa - można skojarzyć ją z produktami spożywczymi, żywnością i napojami. Jednak to nie wszystko! Są to także sztućce, meble i wyposażenie kuchni.